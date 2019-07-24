У Харкові комунальників викрили на продажу дорожніх матеріалів

У Харкові оперативники Служби безпеки України викрили комунальників, які приторговували будматеріалами, призначеними для ремонту доріг. Як повідомили в прес-центрі СБУ, керівників двох дорожньо-експлуатаційних філій міського комунального підприємства, які організували схему привласнення будівельних матеріалів.

Так, комунальники спеціально створювали надлишки асфальтобетону та інших матеріалів, які потім продавали місцевим жителям. Істотну “прибавку до зарплати” їм вдалося отримати і завдяки незаконній здачі в оренду будівельної техніки підприємств.

В СБУ зафіксували кілька фактів протиправної діяльності, яка принесла нечистим на руку комунальникам понад 100 000 гривень. Вирішується питання про повідомлення ним про підозру в “зловживанні владою або службовим становищем”. Винним загрожує обмеження волі і максимальний штраф в 12 750 грн.