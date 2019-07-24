Китай відмовився від ядерної гонки

Китай відмовляється від участі в ядерній гонці і не стане застосовувати ядерну зброю для нападу «в будь-яких умовах». Про це сказано в оприлюдненій сьогодні Держрадою цієї країни Білій книзі з оборонною стратегією держави, повідомляє Liga.net.

«Китай приймає безумовне зобов’язання не застосовувати та не загрожувати застосуванням ядерної зброї щодо країн, які не володіють ядерною зброєю або перебувають у вільних від нього зонах», — сказано в документі.

Крім того, КНР виступає за повну заборону та знищення ядерної зброї, хоча і збереже свій відповідний арсенал на рівні, необхідному для забезпечення нацбезпеки та запобігання нападу з боку інших держав. Не виключається і застосування військової сили для «повернення Тайваню».