Обійшли в останній момент: «Батьківщина» поповнилася двома мажоритарниками

Політична партія «ВО «Батьківщина» заводить двох депутатів по мажоритарних округах Вінницької та Донецької областей.

Як відомо з попередніх результатів Центральної виборчої комісії, член партії Олег Мейдич потрапляє до парламенту по 18 округу (Немирів, Іллінці та інші).

Олегу Мейдичу 48 років, він приватний підприємець. На даний момент є депутатом Вінницької обласної ради. Свого найближчого опонента — кандидата від партії «Слуга народу» Павла Довганя, Мейдич обійшов більш ніж на 8 тисяч голосів.

Проходить у впертій боротьбі в парламент і кандидат по 52-му округу Євген Яковенко. З відривом в 500 голосів він обходить представника «Опозиційної платформи — За життя» Олега Погодіна. Спочатку ж переможцем на окрузі йшов саме Погодін, але після підрахунку всіх голосів поступився своє місце представнику «Батьківщини».

Варто відзначити, що третю позицію за партійними списками, всупереч прогнозам і даними екзит-полів, раптово зайняла ВО «Батьківщина», набравши 8,18% голосів виборців. Партія обійшла «Європейську Солідарність». Виходячи з відомих даних, політична сила візьме 25 мандатів у новому парламенті