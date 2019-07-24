У Росії підвищили генерала, що командував бойовиками «ДНР» на Донбасі

У Росії підвищили генерала, який в 2014 році на окупованій частині Донецької області командував бойовиками «ДНР». Раніше повідомлялося про раптову смерть російського генерала Сергія Юдіна, який в 2015 році під позивним «Тамбов» керував луганським бойовиками.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Михайло Зусько призначений командувачем 49-ю армією (Ставрополь) Південного військового округу ЗС РФ.

Також, за інформацією розвідки, командування ЗС РФ провело чергову ротацію кадрового особового складу в з’єднаннях і частинах російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.«За результатами роботи комплексних комісій певна частина командного складу була відсторонена від посад і повернуто на територію РФ», — йдеться в повідомленні.