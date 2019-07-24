Рябошапка прокоментував ідею призначити його генпрокурором

Заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка заявив, що позитивно ставиться до ініціативи глави держави Володимира Зеленського призначити його генпрокурором.

Про це він сьогодні сказав журналістам УП.

На запитання, як він ставиться до подібної ідеї президента, Рябошапка відповів: “Звичайно, підтримую. Я підтримую всі ініціативи президента”. Щодо першочергових кроків на посту глави ГПУ, він зазначив, що розповість про них, коли буде відповідне подання.

“Не має значення, які є проблеми, ми прийшли, щоб їх вирішувати”, – сказав заступник голови ОПУ. Він зазначив, що труднощі її не лякають. Також Рябошапка додав, що якщо його все ж призначать генпрокурором, то першочерговими кроками будуть масштабні кадрові зміни в ГПУ. За його словами, у нього є багато ідей, як можна змінити систему роботи Генеральної прокуратури, але розповідати про них не захотів, щоб їх не вкрали конкуренти. Крім того, у представника команди президента запитали, чи буде в подальшому змінено закон про очищення влади у відповідності з пропозиціями Зеленського про масову люстрації всіх посадових осіб часів президентства Петра Порошенка. Рябошапка відповів, що попередній склад Ради відмовився його розглядати, а у нового парламенту будуть інші першочергові законопроекти. При цьому він додав, що внесення змін в КПК будуть першочерговими в роботі нової Верховної Ради.