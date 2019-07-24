На Львівщині затримали велику групу нелегалів

На ділянці відділу “Смільниця” Мостиського загону правоохоронці виявили 14 нелегальних мігрантів. Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.
Так, реалізуючи випереджувальну інформацію спільна міжвідомча група зранку, 24 липня, зупинила мікроавтобус неподалік українсько-польського кордону.
У транспортному засобі української реєстрації, яким керував українець, знаходилось 14 іноземців – дев’ятеро чоловіків та п’ятеро жінок. Семеро мігрантів мали із собою документи, які посвідчують громадянство Афганістану.
Щодо інших – особи встановлюються, втім, вони повідомили, що також є вихідцями з цієї країни.
Іноземців та пособника було затримано.
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