На Київщині жінка зарізала коханого

Трагедія сталася вчора, 23 липня, у м. Фастів. До поліції надійшло повідомлення від лікаря Фастівської центральної районної лікарні, про те, що в кареті швидкої допомоги помер чоловік із ножовим пораненням. Про це повідомляє поліція Київської області

Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події встановила, що 40-річний місцевий мешканець повернувся додому в стані алкогольного сп’яніння. Між ним та його дружиною раптово стався конфлікт, тоді жінка схопила кухонний ніж та нанесла удар у груди своєму чоловіку.

Нападниця сама викликала швидку, однак лікарям не вдалося врятувати потерпілого.

Відомо, що подружжя має трьох неповнолітніх дітей.

Жінку затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу, у вигляді тримання під вартою.

За фактом цього правопорушення, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.