З’ясувалося, що соціальні мережі викликають депресію

Тривалий перегляд телевізора і використання соцмереж можуть призвести до розвитку депресії, інформує 1NEWS з посиланням на aspekty.net.

Перегляд телевізора і використання соціальних мереж провокують розвиток депресії у підлітків. Такого висновку дійшли вчені з Канади.

У соціальних медіа та телевізійних передачах діти часто бачать образи більш благополучних однолітків, що знижує їхню самооцінку і призводить до погіршення настрою.

При цьому що більше часу підлітки проводять у соціальних мережах і перед телевізором, то серйозніші у них симптоми депресії.

Вчені також зазначили, що відеоігри та використання комп’ютера не впливають на настрій підлітків.

: 1news.com.ua

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