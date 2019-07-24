У Криму натовп фотографів побила відмовилися платити туристів

У Криму фотографи побили двох туристів, які відмовилися платити. Про це повідомив у своєму Facebook блогер Олександр Кир’яков ( Sandro). За його словами, інцидент стався в Судаку біля стін Генуезької фортеці.

Заповзятливі фотографи запропонували туристам сфотографуватися з орлами, не назвавши вартості послуги. А потім вони запросили з туристів більшу суму. Ті відмовилися і фотографи стали їх бити всієї натовпом..

“Скільки разів вже сказано: це не просто фотографи з тваринами — це реальні вимагачі грошей. Це грабунок і розбій, самі подивіться”, — написав Кір’яков.

Зараз подією зайнялися в поліції.