Аспірин шкідливий для серця, вважають дослідники з Гарварду

Їх негативне ставлення до звичного медичного засобу склалося в результаті дослідження, в якому взяли участь кардіологи Гарвардського медичного центру. І тепер мільйонам людей, які приймають аспірин для запобігання серцевого нападу, доведеться переосмислити прийом цих таблеток.

Протягом багатьох років лікарі закликали людей використовувати аспірин як засіб, що розріджує кров і тим самим знижує ймовірність серцевого нападу, інфаркту або інсульту. Однак нове дослідження, в якому для тестування були задіяні люди з низьким і середнім ризиком серцевого нападу, кинуло виклик цій догмі.

В ході дослідження було виявлено, що близько 29 мільйонів осіб у віці 40 років і старше приймали аспірин щодня, незважаючи на те, що вони не страждали хворобами серця. Близько 6,6 мільйона з них вдавалися до цього засобу самостійно, без будь-яких рекомендацій лікаря.

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Форма правління – Президентська республіка

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Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

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А близько 10 мільйонів осіб старше 70 років (половина з усіх обстежених у цій віковій категорії), які скаржилися не на серце, щодня приймали аспірин для профілактики.

В результаті було встановлено, що користь від ацетилсаліцилової кислоти незначна. У постійних споживачів аспірину відзначалися часті кровотечі з травного тракту, а також інші побічні ефекти.

Щоденні низькі дози аспірину рекомендуються людям, у яких вже був інфаркт або інсульт, а також тим, у кого діагностовано хворобу серця.

А ось здоровим людям приймати аспірин для профілактики безглуздо. Взагалі ж до цих ліків треба вдаватися тільки за вказівкою лікаря.

Рекомендації не змусили себе чекати

Результати спричинили за собою зміни в рекомендаціях Американської кардіологічної асоціації та Американського коледжу кардіологів. Згідно з ним:

— люди старше 70 років, у яких немає хвороб серця (або більше молоді, але з підвищеним ризиком кровотечі) повинні уникати щоденного профілактичного прийому аспірину;

— тільки деякі люди віком від 40 до 70 років, у яких ще немає хвороб серця, але є велика схильність до них, можуть споживати від 75 до 100 мг аспірину в день по рекомендації лікаря;

— людям, які вижили в результаті інфаркту, аспірин раніше рекомендований.

Дослідники з Гарварду стурбовані тим, що про нових рекомендаціях, певно, знає не так багато людей. Вчені сподіваються, що як можна більше лікарів первинної допомоги будуть говорити зі своїми пацієнтами про правильному використанні аспірину.

За матеріалами Deccan Chronicle

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