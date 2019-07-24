Уколов прокоментував розгубленість працівників ДБР, яку спричинив візит Порошенка до установи

Політолог Віктор Уколов з іронією прокоментував розгубленість працівників ДБР, спричинену візитом Петра Порошенка до установи. Він навіть не виключає, що запланований на завтра візити Порошенка до ДБР мав стати PR-акцією. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політолога у соціальній мережі фейсбук.

У своєму дописі Віктор Уколов з іронією пише: «У ДБР не встигли передзвонити до Портнова і тепер не знають навіщо вони викликали 5-го Президента?

А самі здогадатись про що запитувати не змогли? Це рівень головного органу слідства?»

Політолог зауважує, що він вражений і додає:

«Це тим більше дивовижно, бо Порошенка викликали на допит ще до голосування. Значить питання до нього мають бути давно написані.

Я не виключаю, що допит завтра мав стати PR-акцією, яку зірвав прихід Порошенка до ДБР сьогодні».

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Нагадаємо, що сьогодні Петро Порошенко прийшов до ДБР, чим викликав у працівників розгубленість. У ДБР прокоментували, що не знають з якою метою здійснений цей візит.

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