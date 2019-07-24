Денісова: Бойовики передали Україні 64 в’язнів (фото)

Омбудсман Людмила Денісова повідомила про те, що сьогодні на мосту в містечку Щастя відбулась чергова передача 64 громадян України з пенітенціарних установ окупованої частини Луганської області, які на момент окупації Донбасу були затримані або відбували покарання за скоєні злочини. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Денісової у соцмережі фейсбук.

Омбудсман також повідомляє, що це вже шостий етап передачі ув’язнених з окупованої частини Луганської області. З грудня 2018 року по липень 2019 ми перемістили 319 засуджених. З них 124 особи або їхні родичі безпосередньо зверталися до мене із заявами про переведення.

З урахуванням осіб, яких переведено з окупованої частини Донецької області – переміщено 332 засуджених. Звільнено – 53 особи.

Загалом протягом 2014 – 2019 років переведено 519 засуджених.

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Нагадаємо, що 22 квітня, за словами українського омбудсмена Людмили Денисової, завдяки проведеним перемовинам відбулася передача 60 громадян України, що відбували покарання за скоєнні злочини на окупованій території

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