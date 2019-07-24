Нардеп Єфімов, який знову обрався до парламенту, задекларував понад 73 мільйони

Один з найбагатших нардепів восьмого скликання Верховної Ради Максим Єфімов поповнив свої багатомільйонні статки ще на 73 мільйони. Про це стало відомо із суттєвих змін у декларації парламентаря.

Вчора, 23 липня, Єфімов вніс три зміни до своєї декларації. Першою зміною він задекларував погашення заборгованності згідно з договором відступлення прав вимоги від ПРАТ “КЗВВ” у сумі 8 мільйонів 400 тисяч гривень. Другою зміною задекларував дохід від цього ж підприємства з тім самим формулюванням, отримавши ще 13 мільйонів 650 тисяч гривень.

Третьою зміною Єфімов задекларував повернення депозитного вкладу від ПАТ АБ “УКРГАЗБАНК” у сумі 2 мільйони доларів США (за курсом НБУ), тобто ще 51 мільйон 603 тисячі 674 гривні. Виходить, що нардеп за кілька днів заробив більш ніж 73 мільйони гривень. На парламентських виборах у 2014 році Єфімов пройшов у Верховну Раду VIII скликання самовисуванцем по виборчому округу № 48 (Донецька область), набравши 34.12 % голосів виборців. У Верховній Раді Єфімов входив у Блок Петра Порошенка.

Позачергові вибори у народні депутати України, які малі місце 21 липня 2019 року, Єфімов теж виграв. Згідно даних ЦВК, він отримав 54,88 відсотків голосів як самовисуванець на одномандатному виборчому окрузі №48 у Донецькій області, набагато випередивши конкурентів (зокрема, на окрузі балотувався “двійник” Єфімова, який отримав четверте місце, – ред.). Тож, Єфімов ще мінімум чотири роки продовжить дивувати своїми статками пересічних українців. І знову стане одним з найбагатших нардепів Заради, тепер вже нового скликання. Лише два тижню того народний депутат від БПП Максим Єфімов став багатшим на 25 мільйонів гривень, а за місяць до того – ще на 14 мільйонів.

На початку червня Єфімов ставши багатшим ще на 45 мільйонів 650 тисяч гривень. Тоді він вніс чотири зміни, три з яких були також доходом від погашення заборгованності згідно з договором відступлення прав вимоги ПРАТ “КЗВВ”. У середині травня Єфімов задекларував понад два мільйони. А лише два тижню до того – понад шістнадцять мільйонів гривень. Слід зазначити, що іншого квітня Єфімов також задекларував чотири мільйони прибутків. 20 лютого Єфімов задекларував три мільйона прибутків. А тиждень до того – 14 лютого – Єфімов задекларував більш ніж 13 мільйонів гривень. Редакція ІНФОРМАТОРа пильно стежить за змінами у деклараціях чиновників та депутатів, і така активність Єфімова у декларуванні мільйонних прибутків вже перетворилася на відверте знущання над простими українцями. Прибутки Єфімова вражають. 5 лютого нардеп ставши багатшим на 35 мільйонів гривень. Тоді за одну годину нардеп вніс п’ять змін до своєї декларації. Загалом Єфімов отримав дохід за погашення заборгованності згідно з договором відступлення прав вимоги від ТОВ “ФУРЛЕНДЕР ВІНДТЕХНОЛОДЖІ” та СТОВ “Дружба” у розмірі 34 мільйони 746 гривень 193 гривні. Наприкінці січня політик отримав прибуток від ТОВ “ФУРЛЕНДЕР ВІНДТЕХНОЛОДЖІ” за погашення заборгованості згідно з договором відступлення прав вимоги у сумах 7 890 373 та 9 447 243 гривень. Отже, за один день 29 січня Єфімов збагатився на 17,5 мільйонів гривень. Десять днів до дня статки нардепа вже зросли на 13 мільйонів гривень. Тоді він отримав прибуток з того самого підприємства з тім самим формулюванням: “погашення заборгованості згідно з договором відступлення прав вимоги”. Отже, з початку поточного року нардеп збагатився більше ніж на 283 мільйони гривень.

20 листопада минулого року за один день Єфімов ставши багатшим на 54 мільйони гривень. Переважну частину прибутку він отримав від тієї ж юридичної особи – ТОВ “ФУРЛЕНДЕР ВІНДТЕХНОЛОДЖІ”, а також від підприємства “КЗТС Машинінг”. А через тиждень задекларував майже 26 мільйонів доходу прибутку з останньої фірми. Цікавим є той факт, що народний депутат від фракції БПП Максим Єфімов купивши контрольний пакет акцій вже згаданого вище підприємства “КЗТС Машинінг” у червні 2018-го року за 400 гривень і вже у жовтні минулого року задекларував дохід від компанії у понад 25 мільйонів. У графі вид доходу було вказано, що депутат від БПП отримав прибуток у результаті погашення заборгованості згідно договору поступки прав вимоги.

Юрист видання пояснивши, що укладення такого документу передбачає передачу прав кредитора іншій особі, яка і має отримати вказану виплату. Тобто Єфімов отримав право стягнення заборгованості з боржника замість іншої людини, на підставі укладеного договору. Таким чином, лише з початку літа минулого року, вклавши 400 гривень, народний обранець від пропрезидентської фракції отримав багатомільйонний прибуток.

Нагадаємо, «Старокраматорський машинобудівний завод», акціонером якого є народний депутат від Блоку Петра Порошенка Максим Єфімов, співпрацює з Росією та постачає українському війську більшість комплектуючих для «Молотів» (стволи, горизонтальні та підйомні механізмами, козелки).