Як вибори вплинули на курс гривні: Економіст розповів, коли чекати долар по 28

Восени гривня почне незначну, але девальвацію. Долар підніметься до 27-28 гривень. Такий прогноз у коментарі дав екс-заступник голови Національного банку України, ректор Міжнародного інституту бізнесу, економіст Олександр Савченко.

«Є заслуга (у зміцненні гривні — ред.) президента у чому – що це політичний фактор і чим стабільніше влада, тим позитивніше впливає на курс гривні. Але цей фактор короткостроковий. Ось гривня зміцнилася, пройде ще кілька тижнів, і він перестане діяти. Будуть діяти вже традиційні чинники, в тому числі і два сприятливих – продовження надходження спекулятивного капіталу і низькі ціни влітку. І є несприятливі – це великий дефіцит поточного рахунку і великий приплив імпорту. Тобто, це несприятливі фактори. І я продовжую відстоювати думку, що восени, десь у кінці вересня, гривня почне незначну, але девальвацію», – сказав економіст, додавши, що приблизно на відсоток, півтора почне слабнуть де-то до кінця року – 27, може навіть 28.

Савченко також зазначив, що на стабільність гривні можуть вплинути економічні реформи.

«Економічні чинники імпорту у нас перевищують експорт сильно. І чим міцніше гривня, а вона зараз штучно міцніше через спекулятивних факторів, тим більше у нас дефіцит поточного рахунку, який потрібно фінансувати. Зараз він фінансується за рахунок дорогого спекулятивного капіталу. Потім теоретично прийде МВФ, але гроші МВФ на ринок впливати не будуть, вони теж більше на імідж будуть впливати. Реально, що може вплинути на стабільність гривні – це економічні реформи. Що ми почнемо щось таке робити, і будуть заходити прямі іноземні інвестиції та кредити в приватний сектор. Я думаю, навіть якщо ми виберемо професійний уряд, а швидше за все так і буде, то цей фактор почне діяти тільки на початку наступного року. А там вже може бути знову зміцнення гривні при сприятливих обставинах», – пояснює експерт.

Відповідаючи на питання, чи дійсно новий парламент парламентом реформаторів, Савченко зазначив, що в перший рік-півтора рішення буде приймати тільки Адміністрація Президента, Рада буде просто голосувати. А вже через півтора-два роки депутати почнуть мати свою думку.

«І тому зараз я не звертаю уваги на якість парламентського складу. Воно (якість, — ред.) почне проявлятися тільки через рік, я думаю, у 2021 році може. А зараз все вирішувати буде АП, вони будуть просто виконувати рішення як колись це було в часи Порошенко. Ну там йому було складніше, він використовував інший інструмент, але я переконаний, що, по суті, одна людина буде приймати всі рішення на протязі року-півтора», – резюмує експерт.