Портников: в Україні відбувається повернення до часів Кучми і Януковича

У своєму блозі відомий політичний оглядач Віталій Портніков зазначає, що нині українське суспільство всіляко намагається дізнатися, хто обійме посаду наступного очільника уряду, але водночас мало хто розмірковує над тим, яким саме чином відбудеться обрання нового прем’єр-міністра.

На думку експерта, такий підхід є хибним, оскільки саме у способі призначення голови виконавчої влади країни і полягає суть того, що відбувається.

Журналіст вважає, що не коаліція у парламенті і навіть не «партія влади» скажуть своє вирішальне слово, а лише одна людина – президент Володимир Зеленський. Окрім того, віталій Портніков зауважує, що з позиції кадрової політики Україна починає повертатися у часи Леоніда Кучми і Віктора Януковича.

«Ні Віктор Ющенко, ні Петро Порошенко не могли вирішити одноосібно, кому керувати урядом нашої країни. Юлія Тимошенко стала прем’єр-міністром України не тому, що цього дуже хотів Ющенко чи тим паче його соратники, а тому що вона та її партія малі мандат народної довіра», — зазначив експерт.