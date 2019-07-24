Ляшко заявив: «Я і наша команда – в опозиції до Зеленського і його всевладдя!»

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко на своїй сторінці у соціальній мережі фейсбук заявив, що йде в опозицію до Зеленського і його всевладдя. Він закликає долучатися до боротьби. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис лідера РПЛ.

Олег Ляшко пише: «Народе мій, що ти наробив?! Найганебніші вибори українського парламенту! Пародія на диктатора отримала усю владу, але і за все відповідатиме перед людьми, перекладати відповідальність більше немає на кого».

На жаль, лідер РПЛ має рацію, адже багато політологів, політичних експертів і політтехнологів вбачають у результатах дочасних виборів до ВР можливість зруйнувати існуючу в Україні парламентсько-президентську модель управління і повернення до часів Януковича і Кучми.

«Я і наша команда – в опозиції до Зеленського і його всевладдя! Ми нікуди не йдемо і не припиняємо боротьбу за Україну. Долучайтеся!», – закликає наприкінці свого допису Олег Ляшко.

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Нагадаємо, що лідер Радикальної партії Олег Ляшко нещодавно відреагував на указ Зеленського про заборону рейдерства. Він написав: «Зеленський видав указ про заборону рейдерства. Президент не повинен зупинятись і заборонити бідність, війну, корупцію і ще людську тупість!».

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