Найближчим часом в регіонах почнеться переділ власності — політолог

Олег Соскін у статті, опублікованій виданням “Главред”, що багато кандидатів, що програли на парламентських виборах, не зможуть вести свій бізнес так, як вони робили це раніше, під прикриттям депутатського мандата. На думку політолога, це означає, що незабаром у регіонах почнеться переділ власності.

Для багатьох кандидатів, що не потрапили в Раду нового скликання, поразка на виборах стало справжньою трагедією. Адже вони звикли вести свої бізнес-справи під прикриттям депутатського мандата. Такі люди просто не вміють вести справи прозоро, і не є конкурентоспроможними бізнесменами. Відповідно, на них накинуться конкуренти — адже переваги у вигляді статусу народного депутата вже немає.

На практиці це означає, що в регіонах незабаром почнеться переділ власності. Хто з переможених може спитися, або навіть накласти на себе руки. Драматичних історій буде дуже багато, оскільки дані персонажі повністю випадає з політичного життя країни, а деякі виїдуть з України. В якості прикладу можна навести ситуацію з Балогами — потужний регіональний клан сьогодні, по суті, йде в політичне небуття.