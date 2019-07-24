Британські археологи розкопали городище залізного століття

На околиці селища Уорбойс (графство Кембріджшир) археологами дослідної компанії, що займається розкопками ось вже 40 років, були виявлені круглі будинки залізного століття, римські і саксонські поховання, кераміка.

Вчені з Oxford Archaeology систематизували знайдені предмети і тим самим поставили крапку на семимісячних розкопок, які велися на ділянці площею чотири гектари.

«Що робить відкриття дійсно значущим, так це свідоцтва ранньої саксонської окупації на тлі останніх свідчень римського присутності», – підсумував Стівен Маколей, заступник регіонального менеджера філії Oxford Archeology East.

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В городищі, демонструє перехід від римлян і саксам, знайдено безліч керамічного посуду, прикрас, оброблених рогів і металевих предметів. На території є фрагменти восьми круглих будинків, побудованих близько 100 року до н. е. Також виявлено шість поховань людей.

Проживали тут стародавні римляни займались сільським господарством: про це свідчить майже п’ятиметрова сушарка для кукурудзи.

Археологи також знайшли черепа великої рогатої худоби і практично цілий скелет коня. Ці тварини, на думку фахівців, були принесені в жертву богам.

За матеріалами BBC

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