Вибори в Раду: «каруселі» на користь скандального Мінько потрапили на відео

На двох виборчих дільницях в селі Вознесенка Мелітопольського району (80 округ) на камери були зафіксовані «каруселі» – незаконне голосування одних і тих же людей по кілька разів поспіль.

Відповідне відео опублікували на каналі «МТВ-Мелітополь». Примітно, що на зазначеному окрузі переміг скандальний мер Мелітополя Сергій Мінько («Слуга народу»). Одіозний кандидат у нардепи в 2014 році проводив проросійські мітинги в Мелітополі. Під прапором країни-агресора він закликав жителів міста до сепаратистського референдуму і обіцяв домогтися торгівлі з Митним союзом. Сам він і зараз веде активну торгівлю з Росією.

Ділянки, де відбулися порушення в його користь, розміщувалися у спортзалі місцевої школи (№230293) та в будинку культури (№230292). На обох була зафіксована аномально висока явка виборців, враховуючи особливості цієї кампанії, – 68 і 54% відповідно.

Надалі відеозапис підтвердила, що цифри не відповідали дійсності. Фальсифікаторів ніяк не зупиняла запис того, що відбувається, тому вони здійснювали свої схеми прямо перед камерами.

На кадрах видно, як члени виборчої комісії на дільниці №230293 по кілька разів голосують у кабінках. Через деякий час вони перестають туди заходити і заповнюють бюлетені прямо за робочим столом.

Пізніше те ж саме починають робити звичайні виборці, але вже на двох вищезгаданих ділянках. Вони приходять цілими сім’ями і голосують по кілька разів не тільки на своїй ділянці, але й на сусідньому.

Враховуючи ці факти, директор інформаційного агентства ” Новини України Олена Дейнека подала заяву про зафіксовані правопорушення на ім’я голови Центральної виборчої комісії Тетяни Сліпачук. Документ був прийнятий ЦВК до розгляду.

Заява про порушення в ЦВК