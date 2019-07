Лонг-лист Букерівської премії оголосило журі

24 липня журі Букерівської премії оприлюднило довгий список за 2019 рік. Про це розповідає Радіо Свобода.

До списку ввійшли 13 книжок зі 151, яка була опублікована у Великій Британії або Ірландії:

Маргарет Етвуд (Канада) «Заповіти» (The Testaments)

Кевін Беррі (Ірландія) «Нічний човен до Танжера» (Night Boat to Tangier)

Оінкан Брейтвейт (Велика Британія / Нігерія) «Моя сестра, серійна вбивця» (My Sister, The Serial Killer)

Люсі Еллманн (США / Велика Британія) «Качки, Ньюберіпорт» (Ducks, Newburyport)

Бернардин Еварісто (Велика Британія) «Дівчина, Жінка, Інше» (Girl, Woman, Other)

Джон Ланчестер (Велика Британія) «Стіна» (The Wall)

Дебора Леві (Велика Британія) «Людина, що бачила все» (The Man Who Saw Everything)

Валерія Луїселлі (Мексика / Італія) «Архів загублених дітей» (Lost Children Archive)

Чигозі Обіома (Нігерія) «Оркестр меншин» (An Orchestra of Minorities)

Макс Портер (Велика Британія) «Ленні» (Lanny)

Салман Рушді (Велика Британія / Індія) «Кіхотт» (Quichotte)

Еліф Шафак (Велика Британія / Турція) «10 хвилин 38 секунд у цьому дивному світі» (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World)

Дженетт Вінтерсон (Велика Британія) «Франкісштейн» (Frankissstein)

Шорт-лист зі шести книжок оголосять 3 вересня, а переможця – 14 жовтня.

Нагадаємо, що Букерівська премія – престижна літературна нагорода, яка щорічно вручається у Великій Британії. Премія заснована 1968 року. Її розмір – 50 тисяч фунтів стерлінгів. На відміну від аналогічної міжнародної, ця премія вручається авторам книг, які були написані англійською мовою та видані у Великій Британії та Ірландії.

