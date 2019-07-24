Командувач Сил спецоперацій пояснив, чому не віддав честь Зеленському на інавгурації

Командувач Силами спеціальних операцій, генерал-лейтенант Ігор Луньов пояснив те, що не віддав Президенту Володимиру Зеленському честь під час інавгурації, тим, що це було «рефлекторна дія».

Про це Луньов сказав на брифінгу.

«Немає тут ніякого подвійного дна. Це реально рефлекторну дію, без будь-якого підтексту… Це моя помилка», — сказав Луньов.

Він зазначив, що це не був демарш з його боку.

Генерал підкреслив, що як армійський людина рефлекторно не приклав руку до голови, так як знаходився в розгорнутому одношеренговом строю.

Як повідомляли Українські Новини, 20 травня відбулася інавгурація новообраного Президента Володимира Зеленського.

Під час церемонії він як Верховний головнокомандувач здійснив процедуру знайомства з командувачами родів військ Збройних сил і керівниками силових відомств.

Всі вони, крім голови СБУ Василя Грицака і командувача СЗГ Ігоря Луньова, віддали честь нового Президента.