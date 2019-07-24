Кернес назвав Саакашвілі «некультурним і трохи дуркуватым людиною»

Мер міста Харкова Геннадій Кернес назвав лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі «некультурним і трохи дуркуватым людиною».

Таку заяву він зробив під час сесії Харківської міськради.

В ході сесії депутат від партії Михайла Саакашвілі Ігор Черняк зазначив, що ціна лавок, які були встановили в парках міста, значно завищена.

Мер міста зазначив, що Ігор Черняк може звернутися до правоохоронців, і йому дадуть відповіді на цікавлячі його питання.

«Мені задають питання, як це відбувається в місті Харкові, що все ми робимо для людей, багато чого хорошого, красивого, а Черняк на сесії міськради каже, що ми тупі, що ми бандюки або хтось ще. Я наслухався вашої передвиборної агітації з вашим патроном Саакашвілі, який не тільки некультурний людина, а ще й дуркуватый трохи», — сказав Геннадій Кернес.

Також мер міста попросив Ігоря Черняка передати його слова Михайла Саакашвілі.

«Ну Саакашвілі ви передасте, так? Спасибі», — сказав він.