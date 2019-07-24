В СБУ розповіли про рейдерською схемою: Криміналітет знаходить наркомана і за хабар робить його реєстратором

Радник виконуючого обов’язки голови СБУ Дмитро Дубілет розповів деталі проблеми рейдерства в Україні.

«Чим більше я поринаю в проблему рейдерства в Україні, тим більше у мене ворушиться волосся на голові. Те, як наша держава звертається з нашим майном — це якийсь чортів сюр. Судячи з усього, частково цей сюр пояснюється некомпетентністю, частково — емм… іншими мотивами», — написав він у Facebook.

Дубілет зазначив, що йому боротьба з рейдерством нагадала боротьбу з шахраями в банках.

«Отже, що маємо. Зараз будь-який реєстратор може переписати ваше майно (квартиру, землю, бізнес) на іншу особу. Бізнес-процес вибудуваний таким дивним чином, що ці дії практично не контролюються. Держава ніби виходило з того, що всі реєстратори — це кришталево чесні і компетентні люди», — пояснив радник в. о. голови СБУ.

За його словами, в Україні не існує додаткової перевірки коректності документів або підтвердження з боку власників.

«Це як якщо б будь-який банківський операціоніст міг створити платіж з вашого рахунку без контролю з вашого боку чи з боку головного офісу», — стверджує Дубілет.

Він поділився розповіддю поліцейського про один із способів рейдерського захоплення майна.

«Криміналітет знаходить якогось наркомана, за хабар отримує на цього наркомана акредитацію реєстратора. Потім забирає у нього ключ з ЕЦП, і за допомогою нього проводить захоплення», — пише Дубілет.

При цьому, зазначає він, відкотити подібні угоди не просто, тому що за той час, що потерпілий буде домагатися справедливості, його майно можуть перепродати.

«Не кажучи вже про те, що судові органи у нас теж працюють… небездоганно. Ми розраховуємо вирішити цю проблему в найкоротші терміни. В нашу робочу групу входять круті фахівці з різних сфер і організацій», — додав Дубілет.