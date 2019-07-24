Віталій Кличко: «Як мер столиці, дію виключно в правовому полі»

Київський голова Віталій Кличко відреагував на інформацію щодо кримінального провадження, яке відкрили у справі про розкрадання коштів під час будівництва нового пішохідно-велосипедного мосту в Києві. У соцмережі фейсбук столичний очільник заявив: «Як мер столиці, дію виключно в правовому полі». Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Кличка.

На своїй сторінці у соцмережі Віталій Кличко написав: «Щодо інформації про кримінальне провадження ДБР стосовно моїх нібито якихось порушень. Абсолютно роздута нісенітниця!

Спочатку «вкинули» від юристки-партнерки Портнова. Не пішло. Тепер, з подачі вже самого Портнова, розповсюдили в ЗМІ брудну маніпуляцію.

І Андрій Портнов – юрист, колишній заступник глави адміністрації президента-втікача Януковича, а тепер – новоявлений «викривач», – не може не знати, що ця «справа» лопне, як мильна булька. І інспірована вона тільки заради медіаефекту.

Хочу підкреслити, я, як мер столиці, дію виключно в правовому полі.

А тепер, пане Портнов, чекайте відповіді від ДБР. Переконаний, розберуться швидко.

Також цікаво, чи так само широко розповсюдите їх відповідь?»

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Нагадаємо, що директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник раніше заявляв про те, що детективи НАБУ почали розслідування за фактом можливих порушень під час будівництва пішохідно-велосипедного мосту в Києві.

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