Нова влада підтримує створення кримськотатарської автономії, — радник президента Потураєв

У складі партії «Слуга народу» працює попередній Комітет з питань окупованих територій. Надалі він стане одним з комітетів ВР з Криму і Донбасу.

Про це в ефірі телеканалу ATR заявив політичний радник президента України Микита Потураєв.

«Я вважаю, що кримськотатарський народ це заслужив», — сказав Потураєв.

За його словами, зараз у партії «Слуга народу» вже працює попередній Комітет з питань окупованих територій, який, як припускає Потураєв, надалі стане одним з комітетів Верховної Ради України Криму і Донбасу.

«На рівні цього комітету перспектива створення кримськотатарської національної автономії підтримана, і мною особисто вона підтримується теж», — зазначив експерт.

Як вважає Потураєв, кримськотатарська автономія посилить дипломатичні позиції України, розширить можливості в питаннях тиску на окупантів і дозволить захистити права кримських татар, які стали головним об’єктом репресій в Криму».

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, коментуючи в Facebookзаявление політичного радника Зеленського, сказав, що в Меджлісі «фіксують всі принципові позиції, які декларуються новою владою».

«Звичайно, ми фіксуємо всі принципові позиції, які декларуються новою владою … Навіть якщо вони озвучуються радниками новообраного Президента України. Головне, щоб слідом за прийнятою риторикою відбувалися очікувані справи», — зазначив Чубаров.