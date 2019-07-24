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Під Харковом прогримів вибух

24.07.2019

У приватному будинку В селищі Хорошеве Харківської області прогримів вибух.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполиции в Харківській області.

В результаті вибуху пошкоджено вікна та стіни будинку. Ніхто з людей не постраждав.

На місце виїжджали керівництво відділу поліції, слідчо-оперативна група та рятувальники.

За словами господині будинку, вибухнув газовий балон, який вона використовує для приготування їжі.

Факт події внесено до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень. З’ясовуються всі обставини події.

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