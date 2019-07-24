Литвин програв на виборах в Раду 26-річному журналісту від «Слуги народу»

Колишній спікер Верховної Ради, позафракційний народний депутат Володимир Литвин, який балотувався як самовисуванець на позачергових виборах у Верховну Раду, програв у окрузі №65 в Житомирській області 26-річному журналісту телеканалу “Еспресо” Дмитру Костюку, який висувався від пропрезидентської партії “Слуга народу”.

Про це свідчить інформація на сайті Центральної виборчої комісії.

Результати обробки Центрвиборчкомом 100% голосів виборців округу свідчать про те, що Костюк набрав 35,6% голосів (26 943), Литвин – 25,73% голосів (19 472).

Журналіст-розслідувач Дмитро Костюк Литвин пройшов у Верховну Раду нинішнього, восьмого скликання по округу №65. Обирався в український Парламент починаючи з 2002 року. Очолював Адміністрацію Президента в 1999-2002 роках, двічі був спікером Ради (з 2002-го по 2006 роки і з 2008-го по 2012 роки).

Доктор історичних наук, професор, дійсний член Національної академії наук України. Костюку 26 років. Він безпартійний журналіст-розслідувач, має вищу освіту, працює на телеканалі “Еспресо”. Обидва кандидати родом з округу, в якому балотувалися.