Обвинувачення проти Трампа можуть висунути пізніше, – Мюллер

Обвинувачення проти Дональда Трампа щодо ймовірного перешкоджання розслідуванню втручання РФ у вибори в США можуть висунути після того, як він залишить Білий дім, припустив Роберт Мюллер. Про це розповідає DW.COM.

Колишній спецпрокурор США Роберт Мюллер, який очолював розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори у США, заявив, що його доповідь не виправдовує повністю президента США Дональда Трампа.

Предметом розслідувань команди Мюллера було, окрім втручання РФ у вибори, також питання того, чи була змова між росіянами та передвиборчим штабом Трампа під час виборчої кампанії, а також чи втручався сам Трамп у хід розслідування. Під час надання свідчень у Конгресі у середу, 24 липня, Мюллер заявив, що його доповідь, що була передана міністерством юстиції США до Сенату у середині квітня цього року, не виправдовує Трампа.

Нагадаємо, раніше сам Трамп розцінив висновки Мюллера як своє цілковите виправдання. “Жодної змови. Жодного перешкоджання розслідуванню. Гра завершена”, – заявив глава Білого дому після оприлюднення скороченого варіанту доповіді спецпрокурора. Тоді у доповіді Мюллер назвав низку випадків ймовірного втручання Трампа у його розслідування, проте не виніс прокурорського рішення щодо цієї частини справи, надавши таке право міністру юстиції Вільяму Барру. А сам Барр та його заступник Рід Розенштейн дійшли висновку, що доказів, наданих у доповіді спрецпрокурора, недостатньо для пред’явлення звинувачення президенту США.

Виступаючи перед конгресменами у середу, Мюллер наголосив, що він як і раніше впевнений, що вчинив правильно, коли не ухвалив рішення про те, чи слід звинувачувати Трампа в перешкоджанні правосуддю. Але при цьому Мюллер не виключив, що обвинувачення проти Трампа у перешкоджанні розслідуванню можуть бути висунуті після того, як він залишить Білий дім і на нього не поширюватиметься президентський імунітет.

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Нагадаємо, представники Демократичної партії США тривалий час намагалися переконати спецпрокурора дати публічні свідчення у Конгресі. Раніше Роберт Мюллер відмовлявся свідчити перед Конгресом. Він заявив, що не вважає це необхідним та наголосив, що його доповідь “говорить сама за себе”.

Розслідування під керівництвом спецпрокурора Роберта Мюллера тривало майже два роки. До команди Мюллера входило 19 юристів, а також близько 40 агентів Федерального бюро розслідувань, експертів з розвідки, судових аудиторів та інших фахівців. У рамках розслідування команда Мюллера видала загалом понад 2,8 тисячі повісток та близько 500 ордерів на обшук. Окрім того, було допитано близько 500 свідків. Відредагований звіт щодо розслідування опублікували 18 квітня. У доповіді зроблено висновок, що російський уряд намагався втрутитися в американські вибори, проте зв’язку між росіянами і кампанією Трампа встановлено не було.

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