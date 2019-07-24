Дочка Кошового порівняла Зеленського з твариною

Дочка Євгена Кошового Варвара в свіжому інтерв’ю розповіла про свої стосунки з Володимиром Зеленським.



Також вона порівняла його з твариною.

За словами Варвари Кошовий, вона називає президента України дядьком Вовою, але вже давно з ним не спілкувалася.

«На «Лізі сміху» бачилися. Але недовго говорили: «Привіт. Як справи? Поки». Для мене він — дядя Вова», — зізналася дівчинка виданню «Йод».

На запитання ведучого, якщо порівняти з твариною, то з ким Зеленський найбільше асоціюється, Варвара відповіла: «Напевно, з вовком. Бо в моїх очах – це дуже благородна тварина, яке завжди йде до своєї мети. І якщо йому потрібна видобуток, він буде до нестями бігати за нею і не здасться, поки не зловить».