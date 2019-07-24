Письменника Винничука жахнула українська мова Кернеса

Український письменник Юрій Винничук прокоментував боязкі спроби мера Харкова Геннадія Кернеса говорити державною мовою.

Після вступу в силу закону про мову Кернесу вперше довелося вести сесію міськради українською.

В ході нетривалої сесії мер Харкова видав відразу кілька перлів, які схожі на так звану «азировку». Саме екс-прем’єр Микола Азаров грішив невмінням говорити українською і постійним комічним перекручуванням слів.

Так, серед іншого, Кернес назвав агітацію «предвіборной», сказав «де дешевше, а де – ні», «значить, пропаную зверни секретаря».

«Ми віртали історичне названіє проспєкта», — була відповідь Кернеса з приводу можливості розгляду петиції про реконструкцію парку «Зелений гай» за аналогією з петицією про повернення проспекту імені маршала Жукова.

Юрій Винничук у зв’язку з цим назвав харківського мера «Азіров-бенц».