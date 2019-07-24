Кличко невдало пожартував над Зеленським

Мер Києва Віталій Кличко, якого президент має намір позбавити посаду голови КМДА, раніше невдало пожартував над Володимиром Зеленським.

Так, в повідомленні Telegram-каналу The Newsroom мова йде про те, що Кличко на останньому дні народження Ігоря Суркіса поставив каверзне запитання Зеленському.

«А хто ж нас смішити в наступному році буде, якщо ти станеш президентом?» – пожартував київський градоначальник.

Зазначимо, канал The Newsroom в месенджері Telegram належить журналістці Тетяні Ніколаєнко, яка також працює у виданні «ЦензорНет». Ймовірно, Ніколаєнко дізналася дану інформацію з власних інсайдерських джерел.

Більш того, журналістка навіть ставила питання про цьому жарті в. о голови СБУ Івану Баканову, проте він не став на нього відповідати.