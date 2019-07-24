В ОВК №119, де переміг кандидат від “ЄС,” не підписують протоколи

За попередніми результатами парламентських виборів, у 119 виборчому округу на Львівщині переміг кандидат від “Європейської Солідарності” Михайло Бондар. Проте, його конкуренти не хочуть визнавати поразку та подають численні скарги до виборчої комісії з вимогою перерахувати голоси.

Про це повідомляє кореспондент “Прямого” Ольга Зеліско.

“На одній з ОВК на Львівщині ще не підписали офіційно протоколи, це ОВК у м. Броди №119. Сьогодні ОВК відновила свою роботу. Тут продовжили розглядати скарги від різних кандидатів в депутати. Вони не хочуть визнавати свою поразку і пишуть скарги на роботу дільниці під час виборів і вимагають перерахунку голосів. ОВК відкидає їх скарги, аргументуючи це тим, що згідно чинного законодавства скарги мають подаватись у день виборів – 21 липня. Жодного перерахунку голосів на 3 день виборів, якщо нема обґрунтованих доказів порушення”, – розповіла кореспондент.

Наразі лідер на 119 окрузі Михайло Бондар від “Європейської Солідарності”, чинний народний депутат, сотник Майдану, АТОвець. Він переміг з відривом у 140 голосів від кандидата зі “Слуги народу” Ореста Кавецького – 31-річного кандидата, керівника “Галсирпродукту”.

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Також кореспондент додала, що Окружна виборча комісія 119 прийняла рішення про перерахунок на одній дільниці бюлетенів по багатомандатному окрузі через технічні неточності.

Як повідомляв “Прямий”, за результатами опрацьованих 100% протоколів на 105 виборчому окрузі, брат одного із лідерів партії “Опозиційна платформа – За життя” Віктора Медведчука – Сергій Медведчук програв вибори до Верховної Ради.

У Луганській області кандидат у нардепи на позачергових виборах до Верховної Ради у 106 окрузі програв через двійника.

Раніше Центральна виборча комісія почала приймати протоколи з мокрими печатками.

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