Топ-менеджер “Інтерпайпу” переміг на виборах від “Слуги народу”

Директор із корпоративних відносин міжнародної вертикально інтегрованої трубно-колісної компанії (ТКК) “Інтерпайп” Дмитро Кисилевський із великим відривом переміг на виборах до Верховної Ради за мажоритарним округом №24 у Дніпрі, балотуючись від партії “Слуга народу”.

Згідно з даними на сайті ЦВК після опрацювання 100% електронних протоколів, Кисилевський, який балотувався від партії “Слуга народу”, здобув 59,36% голосів (41614 осіб). Його найближчий суперник – кандидат від партії “Опозиційна платформа – За життя” Олег Семенко набрав 12,25% голосів (8594 осіб).

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“Перемагаю на виборах до ВР у 24-му окрузі в Дніпрі. Новий етап у житті не за горами. Спасибі всім, хто підтримував і вболівав. Уже не кандидат, але ще й не депутат. Місяць на підготовку – й уперед. За депутатською діяльністю можна буде стежити на сторінці Кисилевський Дмитро”, – написав Кисилевський на своїй сторінці в соцмережі Facebook у середу.

Він також звернувся до своїх конкурентів на мажоритарному окрузі, які, за його словами, не завжди коректно боролися за симпатії людей: “За вами також є виборці. Я буду народним депутатом, який представляє у Верховній Раді, зокрема, і їхні інтереси. Ви, як і я, під час виборчої кампанії зустрічалися з жителями Індустріального й Самарського районів Дніпра, вислуховували їхні вимоги та ідеї. Це гідно поваги. У зв’язку з цим пропоную передати мені напрацювання, народжені на зустрічах із людьми. Якщо ці проекти не суперечитимуть ідеології партії “Слуга народу” та моїм переконанням, візьмуся за їх реалізацію в парламенті. Люди очікують змін на краще”.

Кисилевського було призначено начальником управління корпоративних відносин “Інтерпайпу” в березні 2011 року, до цього він працював акаунт-директором PR-агентства Noblet Media CIS. Також є членом наглядової ради ПрАТ “Інтерпайп Новомосковський трубний завод” (“Інтерпайп НМТЗ”, Дніпропетровська обл.), що входить в ТКК “Інтерпайп”.

“Інтерпайп” входить до десятка найбільших у світі виробників безшовних труб, є третім за величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс у світі.

У структурі компанії – п’ять промислових активів: “Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)”, “Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)”, “Інтерпайп Ніко-Тьюб”, “Дніпропетровський Втормет” і електросталеплавильний комплекс “Дніпросталь” під брендом “Інтерпайп Сталь”.

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його родини.

Джерело – interfax

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