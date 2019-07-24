Міст до Черновецького. Як Зеленський примушує Кличко віддати Київ

Схоже, у президента Зеленського перейшли до практичної реалізації плану звільнення столичного мера Кличко за схемою, апробованої на усунення «регіоналами» Леоніда Черновецького в 2010 р.

Кабінет міністрів отримав лист президента Володимира Зеленського з вимогою звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації, а прес-секретар прем’єра Василь Рябчук підтвердив, що в уряді вивчають документ, пише.

Крім того, вчора Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальну справу щодо будівництва пішохідного мосту в Києві, яке може стати для Кличка початком заходу кар’єри градоначальника

Знаменитий міст, який коштував місту майже півмільярда гривень і почав буквально тріщати по швах після відкриття, безумовно, став плямою на репутації рекламировавшего його на всі лади столичного мера, але міст — далеко не головна проблема мера.

Хмари над головою Кличко почали згущуватися чи не відразу після виборів президента. Тоді про можливе розділення посад мера Києва і голови КМДА заговорив керівник Офісу президента Андрій Богдан, згадавши про якусь домовленість про «відкритою, чесною і продержавної позиції» столичного градоначальника, порушення якої загрожує кадровим рішенням щодо Кличка. На цьому Богдан не зупинився, відпустивши зауваження, мовляв, місцева влада неефективно використовує ті ресурси, які у її є, в тому числі завдяки реформі децентралізації.

Після цього Кличко підтвердив циркулировавшую до цього в пресі інформацію про те, що президент хоче звільнити його з посади голови КМДА, призначивши на цю посаду свою людину, яким може стати гендиректор «1+1» Олександр Ткаченко. Тоді у Зеленського нібито навіть провели закритий опитування, яке показало більш ніж дворазовий відрив чинного мера від гіпотетичного суперника, але все змінили минулі парламентські вибори.

Виграні «Слугою народу» 13 київських мажоритарних округів додали президентській команді впевненості у своїх силах повністю змінити політичний ландшафт столиці, а якщо ширше — то і всієї України. В цьому плані підіграв команді Зе і підклав свиню Кличко його колега — мер Дніпра Борис Філатов. Він попросив Зеленського призначити місцеві вибори якомога швидше, щоб позбутися кримінальних кланів і від тих, хто вирішує в місцевих радах свої особисті інтереси».

Отримавши такий «сигнал» від мера міста-мільйонника, президентська команда, звичайно, використовує його для аргументації про користь дострокових місцевих виборів, які можуть відбутися восени 2019 р. Крім того, у Зеленського спокійно можуть піти «варіанту Черновецького» зразка 2010 р. — тепер для цього з’явилося більше підстав.

Нагадаємо, на момент розділення посад мера і голови КМДА у 2010 р., проведеного командою Януковича, Черновецький був обкладений кримінальними справами проти себе і свого найближчого оточення, після чого «космічному» меру не залишалося нічого іншого, окрім як перестати чинити опір і добровільно віддати місто ставленику Януковича на посаді глави КМДА Олександру Попову, а потім і зовсім виїхати з країни від гріха подалі.

«Мостове» справа, відкрита НАБУ, може стати першим в цілому вирі справ проти Кличка, адже при бажанні завжди можна знайти якісь сумнівні з точки зору законності рішення про виділення землі під забудову. До речі, демонізований сірий кардинал Кличко Вадим Столар сховається в Раді за мандатом, чого Кличко і його команді зробити не вдасться — УДАР не пішов на вибори в Раду, так і мажоритарників партії в парламент завести не вдалося.

Таким чином, картина для Кличка складається дуже невесела. З одного боку, його лякають справами, які відкриє НАБУ, з іншого — в разі оголошення дострокових місцевих виборів у Київраді цілком може з’явитися нелояльне меру більшість, якщо припустити, що йому взагалі вдасться переобратися. Щоб вирішити, здаватися на милість Зе-більшості або грати в гру «безумству хоробрих співаємо ми славу», у Кличка залишається зовсім небагато часу.