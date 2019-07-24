Донеччанин показав ціни в колишньому гіпермаркеті «Ашан»

Житель непідконтрольного Україні Донецька на своєму каналі в Youtube опублікував відео, в якому показано ціни на продукти в гіпермаркеті «Сигма-ленд» — колишній «Ашан».
В ролику можна побачити вартість наступних продуктів:
Батон — від 13 до 24 рублів
Хліб — від 10 до 27 рублів
Яйця (3 десятка) — 141 руб 10 копійок
Яйця (десяток) — від 67 до 79 рублів
Перепелині яйця (десяток) — 71 руб, 50 копійок
Кефір — від 48 до 129 руб
Сметана — від 31 до 71 руб
Сир — від 66 до 143 руб
Молоко — від 53 руб
Картопля — від 17 до 28 руб
Помідори — 123 руб
Огірки — 49 руб
Фарш рибний — 235 руб
Оселедець — 108 руб
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