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Донеччанин показав ціни в колишньому гіпермаркеті «Ашан»

24.07.2019

Житель непідконтрольного Україні Донецька на своєму каналі в Youtube опублікував відео, в якому показано ціни на продукти в гіпермаркеті «Сигма-ленд» — колишній «Ашан».
 
В ролику можна побачити вартість наступних продуктів:
 
Батон — від 13 до 24 рублів
 
Хліб — від 10 до 27 рублів
 
Яйця (3 десятка) — 141 руб 10 копійок
 
Яйця (десяток) — від 67 до 79 рублів
 
Перепелині яйця (десяток) — 71 руб, 50 копійок
 
Кефір — від 48 до 129 руб
 
Сметана — від 31 до 71 руб
 
Сир — від 66 до 143 руб
 
Молоко — від 53 руб
 
Картопля — від 17 до 28 руб
 
Помідори — 123 руб
 
Огірки — 49 руб
 
Фарш рибний — 235 руб
 
Оселедець — 108 руб

Відео

 

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