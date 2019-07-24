Донеччанин показав ціни в колишньому гіпермаркеті «Ашан»

Житель непідконтрольного Україні Донецька на своєму каналі в Youtube опублікував відео, в якому показано ціни на продукти в гіпермаркеті «Сигма-ленд» — колишній «Ашан».



В ролику можна побачити вартість наступних продуктів:



Батон — від 13 до 24 рублів



Хліб — від 10 до 27 рублів



Яйця (3 десятка) — 141 руб 10 копійок



Яйця (десяток) — від 67 до 79 рублів



Перепелині яйця (десяток) — 71 руб, 50 копійок



Кефір — від 48 до 129 руб



Сметана — від 31 до 71 руб



Сир — від 66 до 143 руб



Молоко — від 53 руб



Картопля — від 17 до 28 руб



Помідори — 123 руб



Огірки — 49 руб



Фарш рибний — 235 руб



Оселедець — 108 руб



Відео

