«Зебилы» і «вата»: чому союз Слуги народу з Голосом буде аморальним — Доній

Зараз суспільство і країна будуть залежати від успіхів або промахів вузької групи людей, які стоять за партією Слуга народу.

Президентську партію Слуга народу на позачергових виборах у парламент буде представляти 253 обранця. Такі попередні дані Центрвиборчкому.

Про це пише сьогодні політолог Олесь Доній у статті для «Главреда».

Насправді в Україні вже було більшість в Раді – це група 239 в парламенті першого скликання. І це дуже показово, тому що, незважаючи на більшість мандатів, які були у комуністів, кожне голосування залежало від багатьох чинників. Тоді монополії в Раді комуністи не мали — частину з них можна було переконати аргументами, впливом. Але потрібно розуміти, що на той момент це був парламент ідейного скликання. Зараз ідейних у політиці все менше і менше, тому впливу керівників фракцій або фінансистів, які стоять за фракціями, зараз набагато істотніше.

Інші сили, які пройшли в Раду, зможуть тільки публічно висловлювати власну позицію, критикувати, ходити по ефірах.А Реального впливу на прийняття рішень у них не буде.

У теж час, за деякими рішеннями планується вносити зміни в Конституцію, для чого необхідно мінімум 300 голосів. Зокрема, з питання зняття депутатської недоторканності. Це показовий крок, і при всьому тому, що публічних заперечень інших фракцій не виникне, необхідні будуть додаткові голоси.

При цьому голоси підтримки не обов’язково брати від фракцій — в майбутній парламент пройшли 10 представників маленьких партій та близько 50-ти – самовисуванців. Їх з головою вистачає для отримання конституційної більшості. І для цього навіть не потрібно домовлятися і слухати умови інших фракцій 20-40 депутатами.

СЛУЗІ НАРОДУ КОАЛІЦІЯ НЕ ПОТРІБНА

Склалася унікальна ситуація, при якій можна не звертати уваги на інші політичні сили і реалізувати те, про що брехала попередня влада – зняття недоторканності, відмова від «кнопкодавства» і т. д.

Все інше – ризик. Ми поки не знаємо планів державного будівництва нової влади. Ми не знаємо, який шлях обере Зеленський — реформатора або диктатора. Відомо тільки, що більша частина суспільства точно хоче, щоб більше не було брехні, казнокрадства, мовної ворожнечі, розколу суспільства .

З іншого боку – за два тижні до парламентських виборів, він здійснював дії, які не корелюються з законом. Це рознесення чиновників з вимогою писати заяви на звільнення або вийти з приміщення, хоча він не є їх безпосереднім начальником – це явне перевищення власних повноважень. Але саме це людям подобається, і рейтинг Слуги народу, який падав, знову почав рости. Тобто, Зеленський своїми діями, які не узгоджуються із законодавством, зупинив падіння рейтингу партії.

І такі кроки не є демократичними і європейською практикою, а скоріше є в стандартному наборі євроазіатських правителів. Але біда в тому, що це населенню якраз і подобається. І шансів на таку лінію поведінки набагато більше, ніж на зважену європейську.

АЛЬЯНС ЗЕЛЕНСЬКОГО З ВАКАРЧУКОМ

Деякі експерти вважають, що Слузі народу варто було б створити союз з Голосом Святослава Вакарчука, щоб об’єднати країну і залучити західний електорат.

Але якщо б вибори відбулися на тиждень пізніше, то Голос взагалі не пройшов би у Верховну раду: соціологи спочатку показували рівень підтримки партії в 8%, а потім Європейська солідарність більш вдало провела кампанію, успішно розкрутив нову ворожнечу і «загрозу реваншу», і на цьому тлі електорат, який у партій Порошенко і Вакарчука ідентичний, почав перетікати в Європейську солідарність, як до більш бойовою політичній силі.

Варто нагадати, що електорат цих партій у більшості голосував на президентських виборах за Петра Порошенка. А це означає, що ці люди агітували за політичну силу, штаб якої розпалював ворожнечу. Наприклад, запевняв, що «всі, хто не Порошенко – за Путіна». Навіть подивившись сторінки в соцмережах прихильників Голоси, вони називали ватою і малоросами, зебилами-дебілами більшість населення України.

І з їхньої точки зору було б нечесно об’єднаються зі Слугою народу. Якщо вони не поважають вибір виборців, які підтримали Володимира Зеленського, то не повинні з ними об’єднаються, це просто аморально. Спроби представників Голоси говорити про такому союзі – це просто спосіб пролізти у владу. Якщо вони критикували, як опозиція, то вони повинні бути в опозиції.

Цілком очевидно, що слід об’єднуватися з тими, хто є союзником, а не ворогом. І ті політичні сили, яких виборець голосував за Петра Порошенка, повинні бути в опозиції. Вони програли, і повинні вчитися мати більше поваги до людей. Якщо вони поборють в собі агресію, тоді з ними варто об’єднуватися. Але на даний момент такий союз буде неправильним.