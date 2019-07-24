Ілля Кенигштейн: “те, що Відбувається повторює історію п’ятирічної давності”

Багато мене питають про моє ставлення до виборів. Скажу просто. Відразу прошу вибачення за кілька міцних слів.

Я зацікавлений в змінах. То як було раніше – не спрацювало. Нах..й міцних господарників, які нічого крім надійним і гарантованим дупи запропонувати не можуть. Дуже хотілося б наступні 5 років прожити без них.

По суті, те, що зараз відбувається – повторює історію п’ятирічної давнини: спочатку у ВРУ і державні відомства на хвилях патріотизму і бажання змін приходить багато молодих і енергійних людей. Серед цієї молоді талановиті хлопці, які схоплюючи на льоту і застосовуючи прозахідний підхід, намагаються пробивати прогнилу систему.

Трохи пізніше приходить орда гоблінів, завдання яких – виглядати як реформатори. І паралельно налагоджувати щиру любов з дають – як всередині системи, так і за її межами.

А потім повертаються старі шахраї. Тихо крадуться в шкарпетках – щоб ніхто не почув.

Корупція у людей на рівні світогляду. Кожен новий прокурор, суддя, митник або районний депутат, кожен новий бюрократ, який стає начальником паспортного столу, Жеку або відомчого департаменту, наділений повноваженнями контролю та розподілу – першим ділом приводить з собою всю свою кумовскую вертикаль і сідає на потік. І це триває без кінця.

Проблема – в армії ненаситних мракобісів, які перебувають у вищих та середніх ланках влади, і безупинно які чергуються між собою. Це стара феодальна традиція. Клани делегують своїх представників, і з них складається власний шар вирішував.

Розірвати це прокляте кільце можуть тільки гучні показові судові процеси. По 10 прикладів у кожній галузі. А поки їх немає, є тільки одне – мій кредит довіри. До минулої влади мій кредит довіри низький. До нинішньої поки немає. А поки це так – я чекаю і хочу побачити зміни. Я хочу побачити гучні показові судові процеси над злодіями.

Що стосується Президента і його обурює багатьох моделі комунікації. Мені це не заважає. І навіть навпаки – імпонує. Я втомився від прісних і передбачуваних промов, якими поливали мої вуха його попередники. Я втомився від мікроскопічних кроків під гучні компліменти самому собі. Мені хочеться конкретики. Тим більше я знаю, як вона виглядає.

Але від Президента я не чекаю чудес, а сили волі сказати наступне: “В країні війна. Наші можливості обмежені. Всередині уряду – хаос. Але подивіться – ми робимо все, що в наших силах. Зараз всім важко. Але через два роки буде легше. Ось експонента змін, викликана ось такими ось такими кроками. Зараз погано, але через два роки буде добре. І поки йдемо – кожен день ми будемо відчувати практичні зміни в нашому житті. Я сам про це буду вам розповідати кожну п’ятницю. А головне – я нікому не дам померти з голоду.”

Ось це я б хотів почути. Але спочатку – гучні показові судові процеси.

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