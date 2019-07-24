В аеропорту “Бориспіль” СБУ затримала на хабарі інспектора митниці

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ викрили на хабарі головного державного інспектора митного поста «Бориспіль-аеропорт» Київської митниці Державної фіскальної служби.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновник вимагав від українського громадянина вісімсот доларів США. За вказану суму зловмисник обіцяв чоловікові безперешкодне проходження митного контролю, зокрема з перевірки багажу під час прибуття авіаційним транспортом в Україні з однієї з країн Східної Азії.

Правоохоронці затримали митника в Києві під час передачі чергової суми неправомірної вигоди у розмірі чотириста доларів США. Раніше співробітники СБУ задокументували отримання зловмисником першої частини хабара.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину і обрання запобіжного заходу.

В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії щодо встановлення та притягнення до відповідальності інших посадових осіб, причетних до протиправної діяльності.