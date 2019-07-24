«Думав, що бачив все»: мережа здивували кур’єри на коні у McDonalds в Києві

У Києві біля ресторану швидкого харчування McDonalds помітили кур’єрів на конях.

Як повідомляє користувач Вадим Купер на своїй сторінці в Facebook, клієнти на нетиповому для української столиці виді транспорту робили покупку в «МакДрайв».

«Я думав, що бачив все. Плаваючий лімузин здавався вже межею столичного сюрреалізму, але Київ кожен день дивує мене все більше і більше. Улюблена кінострічка Шахназарова – «Місто Зеро» просто відпочиває», – підписав Купер.

Він пояснив, що цей знімок був зроблений на Дарницької площі. «Це реальність, чесно», «Обожнюю», «Я б так і в «Глово» попрацював! Коні – чудово», «Що?!» – здивувалися в коментарях.