Українцям заборгували 1,5 млрд грн за лікарняні: у Кабміні назвали рішення

Український уряд приймає термінові міри по скороченню дефіциту бюджету Фонду соціального страхування.

Як стало відомо, до 1 липня збільшилася заборгованість з виплат матеріального забезпечення по тимчасовій втраті працездатності, тобто по виплатам лікарняних.

Борг вже становить 1,452 мільярда гривень.

Кабінет міністрів ухвалив урізати частку єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття з 5% до 0,13%. І підвищити частина єдиного внеску на соцстрахування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасних випадків та професійних хвороб (в основному — лікарняні) з 9,38% — до 14,25%.

Таким чином, уряд планує отримати 1 мільярд гривень.