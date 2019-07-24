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Українцям заборгували 1,5 млрд грн за лікарняні: у Кабміні назвали рішення

24.07.2019

Український уряд приймає термінові міри по скороченню дефіциту бюджету Фонду соціального страхування.

Як стало відомо, до 1 липня збільшилася заборгованість з виплат матеріального забезпечення по тимчасовій втраті працездатності, тобто по виплатам лікарняних.

Борг вже становить 1,452 мільярда гривень.

Кабінет міністрів ухвалив урізати частку єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття з 5% до 0,13%. І підвищити частина єдиного внеску на соцстрахування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасних випадків та професійних хвороб (в основному — лікарняні) з 9,38% — до 14,25%.

Таким чином, уряд планує отримати 1 мільярд гривень.

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