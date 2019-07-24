Зеленський обговоривши вирок Марківу з прем’єр єром Італії

Президент України Володимир Зеленський провів бесіду телефону з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте.

Зокрема, він обговоривши з ним вирок нацгвардійцю Віталію Марківу.

Про це повідомили в прес-службі президента. Глава держави запропонував італійському прем’єр єру правову допомогу «у проведенні ґрунтовної спільної експертизи обставин смерті Андреа Роккеллі» — фотографа, в убивстві якого звинуватили Марківа.

«Він висловив стурбованість невиправдано жорстким рішенням суду та підкреслив важливість неупередженого розгляду цієї справи італійським Апеляційним судом», — йдеться у повідомленні прес-служби глави держави.

Також Зеленський і Конте обговорили «розвиток торговельно-економічних відносин двох країн та міжлюдських контактів». Крім того, глава держави передав запрошення президентові Італії Серджо Матареллі відвідати Україну.