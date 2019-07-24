Медведчук – віце-спікер? Разумков розставив крапки

Опозиційні фракції у новообраній Верховній Раді повинні висунути свою кандидатуру на посаду віце-спікера парламенту.

Про це в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» повідомив голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков, відповідаючи на питання журналіста про кандидатуру на цю посаду одного з лідерів Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука.

«Я можу повторити свою вже висловлену позицію, що опозиційним фракціям потрібно буде визначитися зі своїм статутом у парламенті і вирішити питання з кандидатурою на віце-спікера», – сказав політик.

Він підкреслив, що вважає, що віце-спікером ВР має бути людина, «який буде працювати, незалежно від перебування в опозиції, на інтереси України».

Глава «Слуги народу» не виключив, що кількість парламентських комітетів може бути зменшено.

«Виходячи з цього, є, напевно, ключові напрямки, які повинні будуть залишитися у віданні коаліційної фракції або фракцій, а є ті, які будуть передані опозиційним силам», – зазначив Разумков.