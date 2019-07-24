На вихідних повністю перекриють проспект Перемоги

Київський проспект Перемоги в черговий раз повністю перекриють на ніч. Про це йдеться на сайті Київської міської ради.

Відомо, що в суботу, 27 липня, на цілий день буде повністю перекрито рух транспорту по проспекту Перемоги в районі будівництва Шулявського мосту. Так транспорт пустять в об’їзд даної ділянки з 00:10 до 23:50.

Відзначається, що перекриття пов’язано з перевезенням та монтажем металоконструкцій нового шляхопроводу.

У прес-службі попросили водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і уважно дотримуватись правил дорожнього руху, щоб уникнути аварійних ситуацій на дорозі.