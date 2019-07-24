Навіщо мільйонер Богуслаєв так рвався в Раду: у мережу потрапив графік, як 81-річний нардеп минулі 5 років ходив на роботу

Популярний український блогер Мирослав Олешко у своєму блозі пише про те, що можна дуже довго і нудно міркувати про те, як міг виграти 29-річний фотограф від «Слуги народу» Сергій Штепа у 81-річного президента заводу «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва, але набагато легше зрозуміти, якщо подивитися як працював у Верховній Раді його мільйонер, який знову рвався до влади.

За словами Олешко, за п’ять років депутатства Богуслаєв жодного разу не відвідував комітет, за яким був закріплений. Під час голосувань був присутній всього 7%. Тому цілком логічно, що виникає питання: для чого 81-річний пенсіонер мільйонер знову йшов у Верховну Раду? Відповідь проста – красти, сидіти на схемах і вирішувати свої шкурні інтереси. Незважаючи на це, за нього все одно віддали голоси 20 тисяч виборців за те, щоб він не виконував свою державну роботу. Тож, дуже добре, що його обійшов фотограф, за роботою громадськість також буде стежити.



Зазначимо, одним з тих, хто висловився в підтримку Богуслаєва був екс-міністр транспорту, політик Євген Червоненко. Він в ефірі «112 каналу» висловив жаль, що такого досвідченого народного депутата не буде в парламенті нового скликання.