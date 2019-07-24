У партії Порошенка стверджують, що в ДБР немає проваджень проти нього. Насправді він є фігурантом 11 справ

У партії «Європейська солідарність» заявили, що в Держбюро розслідувань немає жодного провадження проти Петра Порошенка.

У Бюро кажуть, що п’ятий президент України фігурує в 11 справах.

У заяві «ЄС» йдеться, що під час візиту Порошенка до ДБР 24 липня там йому підтвердили, що стосовно неї «не існує жодних проваджень». Водночас у прес-службі ДБР Громадському повідомили, що Порошенко фігурує в низці проваджень, хоча підозр йому не оголошували.

«Громадянин Портнов звернувся з нижчою заяв за фактами, до яких причетний Порошенко як ще чинній президент. Виходить так, що за цими фактами наведеними ми відкрили справи. Так, підозри ще не вручено, але він є фігурантом 11 кримінальних проваджень», — сказав прес-секретар Бюро Максим Білоусенко. Він додав, що фабула, тобто зміст заяв, частково може відрізнятися в залежності від провадження. «Наприклад, заява щодо вчинення злочину найвищими посадовими особами держави, тобто, в заявах про нього (Порошенка — ред.) мова йдеться», — пояснив представник ДБР.

У прес-службі «ЄС» також розповіли, що адвокат Порошенка заявив на необхідності відповідальності колишнього поплічника Віктора Януковича Андрея Портнова щодо постійного витоку інформації з Державного бюро розслідувань та щодо завідомо неправдивих повідомлень про злочин». Нагадаємо, 24 липня Петро Порошенко прибув до ДБР, хоча у Бюро не зрозуміли, навіщо. Згодом директор ДБР Роман Труба розповів, що екс-президент просив перенести його допит. У партії Порошенка запевняють, що на 25 липня, не заплановано його допиту, проте у ДБР наполягають — 5-ий президент має з’єднання явитися у четвер на допит у справі про продажу заводу «Кузня на Рибальському».