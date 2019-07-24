Під Харковом розбився командир ВСУ: подробиці трагедії

Ввечері 23 липня в Харківській області в результаті ДТП загинув командир батареї 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ Олександр Андрієнко.

Про це повідомив в Facebook боєць 10-й ОГШБР ВСУ Гліб Бабич. Він також поділився пам’ятним відео.

«О 23:45 в автокатастрофі загинув наш друг, побратим і комбат Олександр Андрієнко. Йому було 34 роки», – написав боєць.

Крім Андрієнко, в машині їхали також його дружина, і донька, і брат, які залишилися живі. Відзначається, що військовий перебував у відпустці, коли сталася аварія. У командира залишились троє маленьких дітей.

«Для побратимів, друзів і тих добрих людей, хто захоче допомогти родині – нижче рахунок Сашкової дружини. Гроші їм будуть дуже потрібні. І зараз, і після. Тому що залишилося троє дітей. І молодшому, Іванкові, немає ще року. І як то доведеться жити далі. Вікторія Афанасьєва 5167 4901 3921 0539 Ощадбанк», – залишив Бабич реквізити для матеріальної допомоги.

Він додав, що прощання з Андрієнко пройде 26 липня в 11:00 в Харкові по вул. Кричевського, 41.