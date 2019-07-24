За даними дослідження громадської мережі «ОПОРА» 411 з 423 майбутніх депутатів мають вищу освіту. Про це у своєму блозі пише аналітик «ОПОРИ» Олександр Клюжев.

Він зазначає, в одній країні дослідники та громадські активісти від злості і заздрості заскрипіли б зубами, дуже типовий життєвий шлях народних обранців. Дитячий садок, школа або приватна школа, університет, мама-тато, попрацювали і в Раду. Проблеми з мобільністю в суспільстві. Диспропорція щодо тих, хто закінчив 5-8 класів, завод, полуниця в Польщі, малий бізнес, проблеми з податковою, знову полуниця, бажання змінити щось у житті, стакан, знову полуниця, бажання змінити щось у житті, зліз зі склянки і в Раду. Вчитися ніколи, але більш збалансований парламент. Без толку б посварилися, але все ж.

За словами Клюжева, в іншій країні з парламентом під 100% дипломів сказали б, що це безпрецедентно неосвічений орган, куди не плюнь в сесійній залі, то одні безграмотні. На Грушевського вже гидко зайти в цю обитель науки та інтелекту, довели країну, бидло. Навіть ось стоматолог в Раді, як таке можна терпіти. Довели, що довели, але з такою риторикою будуть у нас стабільні результати на табло ЦВК. Тому програвати треба гідно.