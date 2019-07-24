Маршрутка з українцями потрапила у жахливу ДТП на ж/д переїзді в Чехії, є жертви

Сьогодні стало відомо про жахливу дорожньо-транспортну пригоду з маршруткою, що перевозила українців у Чехії, наслідком якої стала загибель людини. Водій маршрутки зробив спробу проскочити через залізничний переїзд, ігноруючи забороняючий сигнал, однак зіткнувся з «рейковим автобусом».

Відзначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася між населеним пунктом Причина і Петровіце. Згідно з даними чеських співробітників правоохоронних органів, водій мікроавтобуса не відреагував на заборонний сигнал світлофора на переїзд через залізницю, намагаючись проскочити. Проте в результаті транспорт зіткнувся з рейковим автобусом – ж/д транспортом з одного вагона.



В результаті зіткнення мікроавтобус злетів з дороги. Загинула одна жінка – мешканка Закарпаття. Крім того, в ДТП постраждав двадцятирічний хлопець, про що його ж родичі повідомили в соціальних мережах. Варто зазначити, що після аварії водій зробив спробу втекти з місця події, але був затриманий.