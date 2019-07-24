Банкіри назвали головну причину нового падіння курсу долара на міжбанку України

Середа, 24 липня, ознаменувалася днем розпродажів валюти і черговим різким обвалом долара, курс якого впав на 24 копійки, і зафіксувався до вечора в рамках 25,43-25,44 грн./$. Про це повідомив фінансовий експерт Василь Невмержицький, передає UBR.ua.

Відзначається, що весь день ринок активно завалювали американською валютою. Загальний обсяг торгів вийшов на рекордні для липня $350 млн, а деякі банкіри говорять, то навіть перевищили цей рівень (точні дані Нацбанк перестав публікувати в онлайн режимі, незважаючи на лібералізацію валютного ринку).

Основна причина обвалу курсу долара — це розміщення Мінфіном держоблігацій на 6,9 млрд грн, левова частка яких опинилася в портфелях іноземних покупців. Вони конвертували долари для оплати цих паперів.

«Ключовим чинником впливу на сьогоднішні курсові тренди стали результати вчорашнього аукціону Мінфіну, привернув 6,965 млрд грн у національній валюті від розміщення ОВДП, з яких більше 80% — трирічні. Зниження прибутковості цінних паперів за всіма строками не остудило інтерес до них з боку інвесторів, що в підсумку хитнуло баланс попиту і пропозиції валюти на користь пропозиції», — підтвердив UBR.ua директор казначейства Банку Кредит Дніпро Олег Курінний.

Цікаво, що на цей раз не відбувалося виведення гривні за незадоволеним Мінфіном заявками.

«Після минулих розміщень іноземці, яким відмовляли в купівлі ОВДП в ході аукціонів, проводили зворотну конвертацію — гривні в долар. Щоб вивести заведені капітали. А тепер немає. Вони пішли на вторинний ринок держоблігацій, і намагаються перекупити попередні випуски паперів», — розповів Василь Невмержицький.

ДТЕК Ріната Ахметова і агроэкспортеры також сьогодні продавали валюту, і втратили на зниження курсу. Проте їх обсяги угод поступалися сумами нерезидентів.

Головним покупцем безготівкового долара сьогодні став Національний банк. Вранці він починав закупівлі долара на рівні 25,60 грн./$, а до вечора закінчив на 25,43 грн./$.

За різними оцінками, обсяг його покупок перевищив $100 млн. Скарбники назвали його валютним пилососом.

Імпортери теж як могли запасалися валютою. Для них середовище стала найкращим днем для придбань. По всьому видно, що компанії залишають максимум покупок саме на цей день — коли іноземці влаштовують валютні розпродажі під ОВДП і максимально опускають курс.

Плюс банки, як могли поповнювали свої валютні запаси для спекуляцій на тижні.

Готівковий курс долара повільно опускають

На готівковому ринку долар активно розкуповує населення. Люди навчилися скуповувати валюту на зниженні курсу, і користуються всіма можливостями. Дійшло до того, що в касах стало не вистачати «американця».

«Дійсно, з-за підвищеного валютного попиту відчувається дефіцит доларової банкноти. Банки вишикувалися в чергу до головних постачальників валюти в країну, і чекають нових літакових поставок. Всі хочуть обслужити населення, адже тут зараз відмінні заробітки. З-за великої різниці в курсах — між міжбанком і касою», — підкреслив Невмержицький.

Готівковий курс і правда не встигає за безготівковим розрахунком. 24 липня він опустився лише на 10 копійок. Середня вартість долара на продажу людям виявилася в рамках 25,70-25,85 грн./$. Мінімальна — на 25,55 грн./$, максимальна — на 26,12 грн./$. Викуп валюти у населення здійснювався в рамках 25,30-25,73 грн./$.