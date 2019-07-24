Не тільки «Юзик»: хто з «Кварталу» пройшов у Раду

21 липня 2019 року відбулися позачергові вибори у Верховну Раду України. Так, до парламенту потрапило іншого топових артистів, телеведучих, коміків і, як очікувалося, представників студії «Квартал 95», керівником якої до початку політичної кар’єри був Володимир Зеленський.

У зв’язку з цим ЗМІ вирішив розповісти, хто з «Кварталу» потрапив у Раду.

Юрій Корявченков (Юзик з «Кварталу»)

Актор студії «Квартал-95» Юрій Корявченков, більше відомий як Юзик, балотувався на 33-му одномандатному виборчому окрузі в місті Кривий Ріг від партії «Слуга народу». Зазначимо, що він набрав 60,91% голосів підтримки і займе місце в парламенті.

Раніше в штабі партії пояснили рішення Корявченкова балотуватися, заявивши, що він є «ефективним менеджером і політичним лідером», що було продемонстровано в ході виборів президента.

Максим Ткаченко

Генеральний директор компанії «Квартал-концерт» Максим Ткаченко, який увійшов у список партії «Слуга народу», теж стане народним депутатом.

Зазначимо, що він очолював команду Зеленського на президентських виборах в Луганській області.

Олександр Кабанов

Також у парламент за партійними списками «Слуги народу» проходить сценарист студії «Квартал 95», ресторатор і бізнесмен Олександр Кабанов.

Зазначимо, що його батьком називають першого заступника запорізького губернатора Євгена Кабанова.

Олена Хоменко

Отримала мандат у парламенті і директор з управління та розвитку цифрових продуктів студії «Квартал 95» Олена Хоменко. Раніше вона працювала на керівних посадах в телеком і IT-компаніях.